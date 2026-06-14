Γκρέι για Τρινκιέρι: «Δέχθηκα την πρόταση του ΠΑΟΚ για να συνεργαστώ με έναν εξαιρετικό προπονητή»

Διαβάστε τις πρώτες δηλώσεις του Ραϊκουάν Γκρέι ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ προ ολίγων ημερών και ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε για τον νέο σταθμό στην καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά

«Ο λόγος που αποδέχθηκα την πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν η ευκαιρία να αποτελέσω μέρος ενός νέου συνόλου με σχέδιο και φιλοδοξία να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς και η προοπτική να συνεργαστώ με έναν πραγματικά εξαιρετικό προπονητή.

Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω ενέργεια και ηγετικές ικανότητες στην ομάδα. Επίσης, μπορώ να δώσω ευελιξία και στις δύο πλευρές του γηπέδου, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ο προπονητής μου ζήτησε απλώς να είμαι ο εαυτός μου. Νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά τι μπορώ να προσφέρω.

Οι φιλοδοξίες μου θα είναι πάντα οι ίδιες: να κερδίζω. Θέλω να βοηθήσω ώστε αυτός ο σύλλογος να γνωρίσει επιτυχίες».

Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Θα ήθελα να πω στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ ότι είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά τους. Γνωρίζω πόσο παθιασμένοι είναι με αυτή την ομάδα και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τους χαρίσουμε πολλές νίκες και μεγάλες επιτυχίες!».