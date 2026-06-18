Γουόκαπ: «Του χρόνου θα πάρουμε τα πάντα»!

Ο Τόμας Γουόκαπ έβαλε ψηλότερα τον πήχη για την επόμενη χρονιά όσον αφορά τον Ολυμπιακό μιλώντας στο περιθώριο του τουρνουά «Stoiximan 2on2» στην Γλυφάδα.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη φετινή σεζόν την Euroleague και το πρωτάθλημα Ελλάδας και ο Τόμας Γουόκαπ μιλώντας στο τουρνουά «Stoiximan 2on2» στην Γλυφάδα, έβαλε ψηλότερα τον πήχη για την επόμενη χρονιά, αξιώνοντας το Triple Crown.

- Σου θυμίζουν τα παιδικά σου χρόνια βλέποντας τα παιδάκια να παίζουν εδώ μπάσκετ;

«Για την ακρίβεια μου θυμίζουν τα χρόνια που βρίσκομαι τώρα. Διότι δεν παίζω τόσο για το συμβόλαιό μου ή τον μισθό μου από τον εργοδότη μου, αλλά για μένα και την αγάπη μου για το παιχνίδι».

- Αν πάντως κάποιος χρειαστεί σουτέρ όπως είδαμε και στους τελικούς μπορεί να υπολογίζει σε σένα;

«Είμαι έτοιμος! Έχω τα παπούτσια μου στο αυτοκίνητο και είμαι έτοιμος να παίξω!».

- Το καλοκαίρι πάντως είναι περίοδος ξεκούρασης και αποφόρτισης έτσι;

«Είναι μια περίοδος για να ξεφύγεις από την ένταση των αγώνων, αλλά είναι περίοδος για να βελτιωθείς στα ατομικά σου χαρακτηριστικά, να φροντίσεις το σώμα σου. Δεν έχεις την πίεση του καθημερινού προγράμματος της προπόνησης και των αγώνων».

-Ήταν πάντως μια καταπληκτική χρονιά για τον Ολυμπιακό. Κατακτήσατε σχεδόν τα πάντα.

«Πήραμε σχεδόν τα πάντα. Όχι όλα και αυτός θα είναι ο στόχος μας για την επόμενη σεζόν. Να κατακτήσομε όλους τους τίτλους. Το τριπλ κράουν είναι ένας μεγάλος στόχος και στα αποδυτήρια είπαμε πως έχομε μεγάλη φιλοδοξία για να τον πετύχουμε. Θέλουμε φυσικά να κάνουμε το back to back στην Ευρωλίγκα».

- Ακούγεται πως ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία με τους Μοντέρο και ΜακΚιντάιρ. Πως σου φαίνεται αυτό το σχήμα αν βέβαια ολοκληρωθούν οι μεταγραφές;

«Δεν θέλω να συμμετέχω σε φήμες. Έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση και το τεχνικό τιμ της ομάδας όμως ότι θα κάνουν τον καλύτερο δυνατό για να ενισχυθούμε».

-Θα σε δούμε να συμμετέχεις στην πολιτική της χώρας;

«Μην συμμετέχετε κι εσείς σε φήμες που δεν ισχύουν».

-Με βάση την ένταση των τελικών, ήταν σημαντική η σκηνή με τον Χουάντσο και τον Λαρεντζάκη να αγκαλιάζονται και να μιλούν σαν φίλοι.

«Υπήρχε πράγματι ένταση στο γήπεδο, αλλά ξεκινούσε κυρίως έξω από αυτό και μας επηρέαζε. Δεν ήταν μια ευχάριστη κατάσταση, αλλά είναι τελικοί υπάρχει ένταση και ο καθένας μας θέλει να κερδίσει τον τίτλο. Μετά από όλα αυτά δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα μεταξύ των παικτών.

Εξάλλου όπως είμαστε εδώ τώρα ξέρετε τα παιδιά βλέπουν και καταλαβαίνουν τα πάντα. Την ένταση τα νεύρα την τοξικότητα και εμείς πρέπει να προωθούμε τον σωστό τρόπο, όχι να τσακωνόμαστε γιατί αυτό περνά και στα παιδιά».

- Παρακολουθείς Μουντιάλ ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα;

«Ναι παρακολουθώ κάποια παιχνίδια. Η Ολλανδία είναι η αγαπημένη μου ομάδα, αλλά και η Γαλλία έχει ξεκινήσει καταπληκτικά».