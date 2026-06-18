Παναθηναϊκός: Τετ-α-τετ Χουάντσο με Διαμαντίδη στην Γλυφάδα
Την ευκαιρία να τα... πουν για αρκετό χρονικό διάστημα είχαν οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό μάλιστα, να απαντάει με ένα νεύμα και σε ερώτηση φιλάθλου για το εάν θα πάει στον Ολυμπιακό.
Ο πάλαι ποτέ αρχηγός των «πρασίνων» είχε τετ-α-τετ με τον Χουάντσο και μάλιστα συνομίλησαν για αρκετή ώρα στο πλαίσιο της παρουσίας τους στο «Stoiximan 2on2» στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα.
Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta
☘️ Η συζήτηση του Διαμαντίδη με τον Χουάντσο.#paobc pic.twitter.com/cfVUmyjwh3— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 18, 2026
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