Μπάσιμο του ΣΚΑΪ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL!

Αλλαγή σκηνικού ετοιμάζεται στα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL καθώς το ΣΚΑΪ έχει μπει δυναμικά στην απόκτησή τους.

Τέλος εποχής για ΕΡΤ και Stoiximan GBL όσον αφορά την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων μπάσκετ; Το σίγουρο είναι ότι ο ΣΚΑΪ κάνει γερό μπάσιμο προκειμένου να πάρει τα τηλεοπτικα δικαιώμα του ελληνικού πρωταθλήματος!

Συγκεκριμένα η καινούργια πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου η οποία πήρε πρόσφατα τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Καπ, ετοιμάζεται να μπει δυναμικά και στον χώρο της πορτοκαλί μπάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει μπει ήδη δυναμικά προκειμένου να αποκτήσει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL για τα επόμενα χρόνια. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται και οι οριστικές εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.