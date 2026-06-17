Ολυμπιακός: Η παρακάμερα από τα μπουζούκια των πρωταθλητών
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από το γλέντι των πρωταθλητών στην Κατερίνα Λιόλιου.
Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος τα... έσπασε στα μπουζούκια και συγκεκριμένα στο μαγαζί που τραγουδάει η Κατείνα Λιόλιου.
Η «ερυθρολεύκη» ΚΑΕ δημοσίευση την παρακάμερα από το γλέντι των πρωταθλητών, όπου φαίνονται μεταξύ άλλων ο χορός και τα τραγούδια των παικτών του Ολυμπιακού.
Δείτε την παρακάμέρα του Ολυμπιακού:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
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