Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από το γλέντι των πρωταθλητών στην Κατερίνα Λιόλιου.

Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος τα... έσπασε στα μπουζούκια και συγκεκριμένα στο μαγαζί που τραγουδάει η Κατείνα Λιόλιου.

Η «ερυθρολεύκη» ΚΑΕ δημοσίευση την παρακάμερα από το γλέντι των πρωταθλητών, όπου φαίνονται μεταξύ άλλων ο χορός και τα τραγούδια των παικτών του Ολυμπιακού.