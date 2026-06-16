Ο Ματίας Λεσόρ αποχαιρέτησε τον Εργκίν Άταμαν μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Άταμαν έφτασε στο τέλος της, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν την αποχώρηση του Τούρκου προπονητή.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ματίας Λεσόρ θέλησε να εκφράσει δημόσια την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη του προς τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε σημαντικές στιγμές την τελευταία τριετία στο «τριφύλλι».

Ο Γάλλος σέντερ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον Αταμάν από τη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό του Final Four της EuroLeague στο Βερολίνο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα: «Ευχαριστώ για όλα, Εργκίν».