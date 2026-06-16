Οι γροθιές του έγιναν σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Ο Εργκίν Άταμαν άφησε πίσω του τίτλους και διακρίσεις, αλλά κυρίως έναν Παναθηναϊκό που έμαθε ξανά να ονειρεύεται την κορυφή.

Δεν μιλάμε απλώς για έναν συνηθισμένο πανηγυρισμό, ούτε για μία αυθόρμητη κίνηση της στιγμής μετά από μία μεγάλη νίκη. Οι δύο υψωμένες γροθιές του Εργκίν Άταμαν έγιναν κάτι πολύ μεγαλύτερο για τον Παναθηναϊκό αυτά τα τρία χρόνια. Έγιναν σύμβολο πίστης. Σύμβολο επιστροφής. Σύμβολο μίας ομάδας που έμαθε ξανά να κοιτάζει προς την κορυφή, μόνιμα.

Όταν ο Τούρκος προπονητής έφτασε στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2023, παρέλαβε έναν σύλλογο που είχε χάσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από την ευκαιρία για κατάκτηση τίτλων, είχε χάσει τη βεβαιότητα ότι ανήκει στην κορυφή. Είχε χάσει το δικαίωμα να ονειρεύεται. Τα χρόνια που είχαν προηγηθεί ήταν δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός είχε πάψει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην EuroLeague και συχνά έμπαινε στη συζήτηση περισσότερο για το ένδοξο παρελθόν του παρά για το παρόν του. Ο Εργκίν Άταμαν ήταν εκείνος που δεν άλλαξε απλά την ιστορία, αλλά και τον τρόπο που έβλεπε τον εαυτό του ο Παναθηναϊκός.

Από την πρώτη ημέρα μιλούσε για Final Four, για το έβδομο αστέρι για την κορυφή της Ευρώπης. Τότε πολλοί το θεώρησαν υπερβολή, εκείνος όμως το θεωρούσε φυσιολογικό γιατί αυτό αισθανόταν. Ο Άταμαν κατάφερε κάτι που φαινόταν ακατόρθωτο μετά τα πέτρινα χρόνια του «εσόδων-εξόδων». Έκανε τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του να αποκτήσουν ξανά όραμα και να κοιτούν ξανά κάθε αντίπαλο στα μάτια, χωρίς φόβο.

Η πρώτη χρονιά τελείωσε με τον πιο ονειρικό τρόπο. Το έβδομο αστέρι ήρθε στο έπος του Βερολίνου, ενώ ακολούθησε η μυθική ανατροπή από το 0-2 στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν και το σημείο-κλειδί που του προσέφερε μια ανεκτίμητη πίστωση χρόνου. Είχε κερδίσει το δικαίωμα να κρίνεται ως μέγεθος και όχι με βάση το αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής. Γι' αυτό μάλιστα και η διοίκηση του είχε επεκτείνει πρόωρα το συμβόλαιο. Επειδή ο κόουτς Άταμαν θεωρούταν και ήταν ο αρχιτέκτονας της «πράσινης» αναγέννησης.

Μετά από εκείνη την πρώτη... μαγική σεζόν ο κόσμος τον εμπιστεύτηκε απόλυτα. Τόσο πολύ, ώστε ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, συνέχιζε να πιστεύει. Μπορεί η τρίτη και τελευταία του σεζόν (2025-2026) να έκλεισε με αποτυχία στη EuroLeague, με έναν οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια στα playoffs και μερικές απρόσμενες ήττες στο πρωτάθλημα από τον Άρη, τον Ηρακλή και τον Κολοσσό Ρόδου, όπως και την απώλεια του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, η αμφισβήτηση στα social media ήταν έντονη, το «Αταμάν out» γράφτηκε πολλές φορές και η κριτική για τη διαχείριση του ρόστερ ήταν σκληρή.

Ο ίδιος, άλλωστε, το είχε πει μεσούσης της χρονιάς, απαντώντας με τη γνωστή του κυνική αυτοπεποίθηση στα όσα γράφονταν: «Θα δείτε τις γροθιές μου μόνο όταν κερδίσουμε την Euroleague και το πρωτάθλημα. Δεν με νοιάζει που χάσαμε μερικά ματς στο πρωτάθλημα. Όλοι στα social media μιλάνε για εμένα, λένε ότι είμαι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη. Όλοι ξέρουν τα αποτελέσματά μου, οπότε δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, με νοιάζει η ομάδα μου».

Πίσω από αυτά τα λόγια, πίσω από τα αρνητικά αποτελέσματα και τα σύννεφα στον Παναθηναϊκό κρύβεται το πιο όμορφο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Η σχέση του Εργκίν Άταμαν με τον «ζωντανό» οργανισμό του Παναθηναϊκού, τον κόσμο του. Μία σχέση που δεν ράγισε ΠΟΤΕ. Μπορεί στο διαδίκτυο να υπήρχε γκρίνια, αλλά η εξέδρα του Telekom Center δεν τον αποδοκίμασε ποτέ. Ούτε μία φορά. Η πίστη που φύτεψε στις καρδιές των φιλάθλων την πρώτη σεζόν ήταν τόσο βαθιά, που άντεξε κάθε φετινό κλυδωνισμό και ο σεβασμός ήταν απέραντος και... αμοιβαίος!

Ακόμα και φέτος, που η χρονιά δεν ήταν αντάξια των προσδοκιών και ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ξεμένει από δυνάμεις, ο κόσμος πίστευε στο θαύμα. Γιατί με τον Τούρκο τεχνικό στον πάγκο, το θαύμα ήταν πάντα μια πιθανότητα. Γι' αυτό και η ομάδα, παρά την κακή της κατάσταση, κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο των τελικών. Γι' αυτό και ο Αταμάν, ως ο απόλυτος mastermind των τελικών, έβρισκε πάντα τον τρόπο να κρατά την ελπίδα ζωντανή.

Το φινάλε των υψωμένων γροθιών

Οι τελευταίες σελίδες αυτού του βιβλίου γράφτηκαν με τον πιο ρομαντικό τρόπο. Αμέσως μετά το τέλος του τέταρτου τελικού στο T-Center, με τον Παναθηναϊκό να έχει επικρατήσει του Ολυμπιακού με 93-86, ο φωτογραφικός φακός «κλείδωσε» πάνω στον Εργκίν Άταμαν. Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στα social media, και αποτύπωνε τον Τούρκο τεχνικό φανερά συναισθηματικά φορτισμένο, με το βλέμμα του καρφωμένο στην εξέδρα. Ήταν ένα βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη, βαθιά συγκίνηση και μια γλυκιά μελαγχολία. Σαν να κοιτούσε στα μάτια έναν προς έναν τους ανθρώπους που τον στήριξαν στα εύκολα και στα δύσκολα, σαν να τους αποχαιρετάει.

Λίγες μέρες αργότερα, πριν το καθοριστικό Game 5, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Θύρας 13, πλημμύρισαν το ξενοδοχείο «Κάραβελ». Ήταν εκεί για να εμψυχώσουν την αποστολή πριν αναχωρήσει για το ΣΕΦ και τότε, ο Άταμαν βγήκε μπροστά και ύψωσε τις γροθιές του στέλνοντας το δικό του μήνυμα στην κερκίδα που δεν τον άφησε ποτέ μόνο.

Ο Παναθηναϊκός τελικά ηττήθηκε στο ΣΕΦ και έχασε το πρωτάθλημα, όμως άπαντες περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη, μία εικόνα συσπείρωσης. Στο «Telekom Center Athens», αργά το βράδυ, μια μεγάλη μερίδα κόσμου περίμενε υπομονετικά το πούλμαν της ομάδας. Όταν οι πόρτες άνοιξαν ένα ζεστό χειροκρότημα περίμενε τους παίκτες και τον Εργκίν Άταμαν. Ένα «ευχαριστώ» για το γεγονός ότι, μετά από χρόνια στο σκοτάδι, αυτός ο άνθρωπος τους έκανε να ονειρευτούν ξανά, να νιώσουν ξανά μεγάλοι, να διεκδικούν τα πάντα μέχρι την τελευταία ανάσα.

☘️ Η αποχώρηση του Αταμάν και το χειροκρότημα από τους φίλους των πράσινων#paobc pic.twitter.com/hTBZsLhCAg — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026

Οι γροθιές του Εργκίν Άταμαν ήταν αδιαμφισβήτητα εκείνες που ξύπνησαν τον εγωισμό ενός μπασκετικού γίγαντα και θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού ως το απόλυτο σύμβολο της επιστροφής στην κορυφή.