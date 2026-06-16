Oι εργασιες στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Παίρνει σιγά σιγά μορφή το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και εκτελούνται οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες.

Σειρά θα πάρουν και οι βασικές εργασίες για την κατασκευή του προπονητικού κέντρου, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και είναι στη διάθεση της ομάδας μέσα στο Φθινόπωρο.

Στα μεταγραφικά νέα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε την απόκτηση του Νικ Καλάθη και ο Έλληνας γκαρντ αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Δείτε τις φωτογραφίες από τα έργα, αλλά και το πως θα γινει το προπονητικό κέντρο όταν ολοκλήρωθεί