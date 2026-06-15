Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε... στρατηγό Καλάθη: «Ήρθε η ώρα»

O ΠΑΟΚ προανήγγειλε την απόκτηση του Νικ Καλάθη με δύο φωτογραφίες.

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, ο Νικ Καλάθης δεν επρόκειτο να συνεχίσει στην Παρτίζαν, με τον Έλληνα γκαρντ να έχει συμφωνήσει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ.

Ο Καλάθης έφτασε σήμερα (15/06) στη Θεσσαλονική για να ολοκληρώσει και επίσημα την πολύκροτη αυτή μεταγραφή και να γίνει ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε την απόκτηση του και μένει μόνο η ανακοίνωση.

Ανέβασαν δύο φωτογραφίες και έγραψαν «ήρθε η ώρα» με tag the General, ενώ υπάρχει κι άλλη μια φωτογραφία με τον Καλάθη μαζί με τον Sports Director, Γιώργο Τσιάρα.