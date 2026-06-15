Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε... στρατηγό Καλάθη: «Ήρθε η ώρα»
Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, ο Νικ Καλάθης δεν επρόκειτο να συνεχίσει στην Παρτίζαν, με τον Έλληνα γκαρντ να έχει συμφωνήσει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ.
Ο Καλάθης έφτασε σήμερα (15/06) στη Θεσσαλονική για να ολοκληρώσει και επίσημα την πολύκροτη αυτή μεταγραφή και να γίνει ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε την απόκτηση του και μένει μόνο η ανακοίνωση.
Ανέβασαν δύο φωτογραφίες και έγραψαν «ήρθε η ώρα» με tag the General, ενώ υπάρχει κι άλλη μια φωτογραφία με τον Καλάθη μαζί με τον Sports Director, Γιώργο Τσιάρα.
The time has come ⏳⚪️⚫️#thegeneral 🫡 pic.twitter.com/2kTfZvUN7o— PAOK BC (@PAOKbasketball) June 15, 2026
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