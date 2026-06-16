Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Άλεκ Πίτερς για τα όσα προσέφερε στον σύλλογο και τον αποχαιρέτησε

Μέσω ανάρτησής της στο X, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους».

«Σε ευχαριστούμε για την αφοσίωση, το πάθος και τη σκληρή δουλειά σου. Μαζί μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές και πετύχαμε σπουδαία ορόσημα που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας. Είσαι, και θα είσαι πάντα, ένας από εμάς. Σου ευχόμαστε υγεία, κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας και της ζωής σου», έγραφε το μήνυμα.

🙏🏽@petersalec thank you for your dedication, passion, and hard work.



Together we shared unforgettable moments and achieved great milestones that will forever remain in our memories.



You are, and always will be, one of us.



We wish you good health, every success and all the very… pic.twitter.com/lqdF9bJ76C — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 16, 2026

Το συγκλονιστικό βίντεο αποχαιρετισμού του Ολυμπιακού: «Για πάντα κόκκινος»

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε με ένα όμορφο video με τις καλύτερες στιγμές του, όπου έγραψε: «Για πάντα κόκκινος», έγραψε.

Στoυς ερυθρόλευκους αγωνιζόταν από το 2022 και κατέκτησε μαζί τους την Euroleague, τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδος.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η Αρμάνι Μιλάνο.