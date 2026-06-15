Μental Health Day στην ΑΕΚ ΒC ACADEMY
Σε μια όμορφη κίνηση προχώρησε η AEK BC Academy. Ο Aθλητικός Ψυχολόγος της Ακαδημίας, Βασίλης Βερτουδάκης, το ερχόμενο Σάββατο (20/06), θα βρίσκεται στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center, όπου και θα πραγματοποιηθεί η Μental Health Day (Ημερίδα Ψυχικής Υγείας).
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε επιθυμεί να την παρακολουθήσει. Μετά το τέλος της ημερίδας, θα ακολουθήσουν οι προπονήσεις και οι φιλικοί αγώνες, που έχουν προγραμματιστεί.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΕΚ BC Academy
Ο Aθλητικός Ψυχολόγος της ΑΕΚ ΒC ACADEMY, Βασίλης Βερτουδάκης, το ερχόμενο Σάββατο (20/06), θα βρίσκεται στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center, όπου και θα πραγματοποιηθεί η Μental Health Day (Ημερίδα Ψυχικής Υγείας).
Στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί η 1η παρουσίαση, που αφορά στους γονείς των αθλητών και των αθλητριών μας, με θέμα «Ο Πρωταθλητισμός ξεκινά από το Σπίτι – Ο ρόλος του Γονέα ως σύμμαχος στην αθλητική καριέρα των Παιδιών ». Στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί η 2η παρουσίαση, που αφορά στους αθλητές των Ομάδων Εφήβων/Παίδων/Παμπαίδων και στις αθλήτριες των Ομάδων Νεανίδων/Κορασίδων/Παγκορασίδων, με θέμα «Δυνατό μυαλό, καλύτερη απόδοση/Η αυτοπεποίθηση είναι το βασικό εργαλείο της επιτυχίας».
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ είναι ΑΝΟΙΚΤΗ για οποιονδήποτε επιθυμεί να την παρακολουθήσει.
**Μετά το τέλος της Ημερίδας, στις 12:00, θ’ ακολουθήσουν οι προπονήσεις και οι φιλικοί αγώνες, που έχουν προγραμματιστεί.
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