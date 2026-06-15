Σπανούλης: «Γράφουν για Τζέιμς, Πάντερ… Πρέπει να ξέρουμε τι λέμε!»
Ο Βασίλης Σπανούλης, στο πλαίσιο της παρουσίασής του, μίλησε για σενάρια που έφερναν παίκτες επιπέδου Μάικ Τζέιμς και Κέβιν Πάντερ στον Άρη, τονίζοντας ότι επειδή εκείνος έχει συνεργαστεί μαζί τους, δεν σημαίνει αυτομάτως πως θα έρθουν και στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Για αυτά τα σενάρια, ο Βασίλης Σπανούλης είπε:
«Ακούω για Μάικ Τζέιμς, για Κέβιν Πάντερ… Μην λέμε ότι θέλουμε και να ζούμε στην πραγματικότητα και να μην υποβαθμίζουμε αυτούς που θα έρθουν. Επειδή τους είχα στη Μονακό δεν σημαίνει ότι θα έρθουν και στον Άρη επειδή είμαι εγώ. Να ζούμε στην πραγματικότητα. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Άρης ήταν αυτός που ήταν, θα έρθει ο Μάικ Τζέιμς. Αυτό το χτίζεις χρόνο με τον χρόνο για να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι».
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