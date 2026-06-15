Σπανούλης: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τη γυναίκα του Ζήση, γιατί μιλάω μαζί του μέχρι τις 5 το πρωί για παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης ευχαρίστησε, μεταξύ σοβαρού κι αστείου, τη σύζυγο του Νίκου Ζήση για τα ολονύχτια τηλεφωνήματα με τον General Manager του Άρη.

Ο Βασίλης Σπανούλης στην παρουσίασή του περιέγραψε τις πρώτες επαφές που είχε με τον Νίκο Ζήση όσον αφορά τα μεταγραφικά του Άρη. Ο νέος κόουτς της ομάδας αναφέρθηκε στις πολύωρες συζητήσεις που είχε με τον General Manager των «κιτρίνων» και στο... brainstorming με τα ονόματα και τις πιθανές προσθήκες πριν καν επέλθει η μεταξύ τους συμφωνία.

Ο Έλληνας προπονητής παραδέχθηκε ότι είναι μια δύσκολη και πολύωρη διαδικασία, που κρατούσε για ένα διάστημα και τους δύο ξύπνιους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ίδιος, μάλιστα, επιστρατεύοντας το χιούμορ του ένιωσε την ανάγκη να απευθύνει τη δική του «συγγνώμη» στη σύζυγο του Νίκου Ζήση, Φανή, για τα τηλεφωνήματα μέσα στα ξημερώματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης

«Με τον Νίκο και με την ιδιοκτησία συνεχίστηκαν οι συζητήσεις, μου ανέλυαν το πλάνο μέχρι που αρχίσαμε να μιλάμε για παίκτες χωρίς να έχουμε καν συμφωνήσει. Λέγαμε καλός αυτός, καλός ο άλλος, αλλά κανείς δεν πίστευε πως θα προχωρούσε όλο αυτό. Μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί μιλούσαμε με τον Νίκο και θέλω να ζητήσω ''συγγνώμη'' και από τη γυναίκα του επειδή τον έχω ξενυχτίσει και ο Νίκος έχει πρόγραμμα στον ύπνο του, πρέπει να κοιμηθεί συγκεκριμένες ώρες».