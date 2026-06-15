Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντεβόντε Άπσον, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Ντεβόντε Άπσον ανακοινώθηκε από τον Κολοσσό, με τον 33χρονο σέντερ να παραμένει στην Ελλάδα για τρίτη σεζόν, μετά τις παρουσίες του σε ΠΑΟΚ και Καρδίτσα.

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Gazzetta, το οποίο σας είχε ενημερώσει για τη συμφωνία μεταξύ Κολοσσού και Άπσον από τις 10/6.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ντεβόντε Άπσον.

Ο Ντεβόντε Άπσον είναι γεννημένος στις 23 Μαρτίου του 1993 στις ΗΠΑ και με ύψος 2.06μ. αγωνίζεται ως σέντερ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε στα Trinidad State (2011-13) και Southeastern Louisiana (2013-15).

Το 2015 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ελβετία, ενώ στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί ακόμη σε Φινλανδία, Εσθονία, Πολωνία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία, Ισραήλ και Κόσοβο, ενώ ακόμη έχει παίξει σε Κίνα, Αργεντινή και Μεξικό.

Επίσης, τη σεζόν 2024/25 ο Άπσον αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Όπως και την περσινή (2025/26), καθώς φόρεσε για 8 παιχνίδια πρωταθλήματος τη φανέλα της Καρδίτσας, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 9,1 πόντους και 4,9 ριμπάουντ.