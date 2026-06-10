Ο Κολοσσός συνεχίζει την ενίσχυση του ενόψει της νέας σεζόν, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta έκλεισε τον Ντεβόντε Άπσον.

Συνεχίζει το ντεμαράζ ο Κολοσσός. Αρχικά ανανέωσε τον Ζώη Καράμπελα μέχρι το 2028. Στη συνέχεια σειρά πήρε ο Νίκος Τσιακμάς με διετές συμβόλαιο. Ήταν γνωστό πως θα ακολουθούσαν οι ανακοινώσεις του Γιώργου Καμπερίδη και Βασίλη Χρηστίδη, κάτι που έγινε. Έπειτα ήρθε σε συμφωνία με τον Τζόρνταν Μπαρνέτ για τη σεζόν 2026-27.

Και τώρα δυναμώνει κι άλλο τη ρακέτα του. Η ομάδα της Ρόδου έκλεισε τον Ντεβόντε Άπσον σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο οποίος θα αγωνίζεται στο νησί για τη σεζόν 2026-27. Απόμενει μόνο η ανακοίνωση. Έτσι ο Κολοσσός θα γίνει η τρίτη ελληνική ομάδα στην καριέρα του 33χρονου σέντερ από τις ΗΠΑ.

Τη σεζόν που τελείωσε, έπαιξε στην Καρδίτσα και είχε 9.1 πόντους και 4.9 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα. Tην αγωνιστική περίοδο 2024-25 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ με τον οποίο είχε 7.3 πόντους και 5.5 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα.

O Kολοσσός έχει κάνει εδώ και μέρες γνωστή και την ανανέωση της συνεγασίας του με τον Άρη Λυκογιάννη, για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.