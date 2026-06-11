Επιβεβαίωση Gazzetta: Ανακοίνωσε Γουίλις ο Κολοσσός

Ο Κολοσσός έκανε δικό του με κάθε επισημότητα τον Πέιτον Γουίλις, για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

O Kολοσσός δεν σταματά. Αρχικά ανανέωσε τον Ζώη Καράμπελα μέχρι το 2028. Στη συνέχεια σειρά πήρε ο Νίκος Τσιακμάς με διετές συμβόλαιο. Ακολούθησαν οι ανακοινώσεις των Χρηστίδη και Καμπερίδη, ενώ έπειτα ανακοινώθηκε ο Τζόρνταν Μπαρνέτ.

Επόμενο επίσημο... χτύπημα για την ομάδα της Ρόδου, ο Πέιτον Γουίλις, για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta. O Άρης Λυκογιάννης διάλεξε για δυάρι τον παίκτη που εντυπωσίασε με τη φανέλα της Κρεμόνα, στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Την περσινή χρονιά, μέτρησε 28 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας, έχοντας κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,2 κλεψίματα.

Ο Κολοσσός έχει κλείσει και τον Ντεβόντε Άπσον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Πέιτον Γουίλις.

Ο Πέιτον Γουίλις είναι γεννημένος στις 31 Ιανουαρίου του 1998 και με ύψος 1,93μ. αγωνίζεται ως σούτινγκ γκαρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα πέρασε από τα Βάντερμπιλτ (2016-18), Μινεσότα (2019/20-2021/22) και Τσάρλεστον (2020/21).

Ο πρώτος επαγγελματικός σταθμός της καριέρας του ήταν στο Ισραήλ η Χάποελ Γκιλμπόα Γκαλίλ, στην οποία αγωνίστηκε το 2022/23. Την επόμενη σεζόν, μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Πιστόια. Το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε στην Τενερίφη, στην από την οποία αποχώρησε τον Νοέμβριο, για να επιστρέψει στην Ιταλία και τη Βανόλι Κρεμόνα.

Την περσινή χρονιά, μέτρησε 28 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας, έχοντας κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,2 κλεψίματα.