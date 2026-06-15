Ο Κολοσσός συνεχίζει την ενίσχυση του ενόψει της νέας σεζόν και έκλεισε τον Έζρα Μάνζον για τη θέση του point guard.

Ο Ντεβόντε Άπσον ανακοινώθηκε την Δευτέρα από τον Κολοσσό, με τον 33χρονο σέντερ να παραμένει στην Ελλάδα για τρίτη σεζόν, μετά τις παρουσίες του σε ΠΑΟΚ και Καρδίτσα.

Οι Ροδίτες δεν σταματούν εκεί, αφού έκλεισαν τον Έζρα Μάνζον (25, 1.83) που θα έρθει για να δώσει λύσεις στη θέση του point guard. Την σεζόν που τελείωσε, αγωνίστηκε στην Ιταλία με τη φανέλα της Ντερτόνα, η οποία έπαιξε και στο ΒCL.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε πέντε χρόνια στο NCAA, τρία εξ αυτών στο UC Davis και άλλα δύο στο Vanderbilt. Την σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στην γερμανική Λούντβιγκσμπουργκ.

Φέτος στο ιταλικό πρωτάθλημα είχε 6.7 πόντους και 2.4 ασίστ κατά μέσο όρο.