Ο Νικ Καλάθης αναμένεται να γίνει ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή Μυστακίδη, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με πολύ υψηλές απολαβές.

Ο Νικ Καλάθης μετά από 6 χρόνια απουσίας, επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά όμως για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας γκαρντ έφτασε σήμερα (15/06) στη Θεσσαλονική για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον δικέφαλο του βορρά.

Ο πολύπειρος διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς συνεργασίας με τον σύλλογο από τη συμπρωτεύουσα και αναμένεται να γίνει ο επόμενος ηγέτης της ομάδας στη νέα εποχή Μυστακίδη.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβόλαιου του 37χρόνου Έλληνα, ο οποίος από του χρόνου θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι, φτάνει συνολικά στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ (1,1 ετησίως).

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυναμικά σε αυτή την offseason, κάνοντας ένα ντεμαράζ μεταραφών με τη σημαντικότερη να είναι εκείνη του Καλάθη. Πέρα από τον βετεράνο γκαρντ όμως, ο δικέφαλος του βορρά έχει προχωρήσει και σε κάποιες ακόμη σημαντικές προσθήκες, όπως εκείνες των Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, αλλά και του Ραϊκουάν Γκρέι από την ΑΕΚ.

Πέρα από τις μεταγραφές όμως, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει σπουδαία δουλειά και στις ανανεώσεις, καθώς κατάφερε να κρατήσει τους παίκτες του βασικού του κορμού, όπως τους Κλίφορντ Ομορούγι, Νίκο Περσίδη και, όπως όλα δέιχνουν, Μπριν Ταϊρί.