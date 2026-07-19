Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι «χτύπησε» και πάλι, καθώς φάνηκε να απορεί με την επιλογή του Τσέντι Όσμαν να υπογράψει στον ΠΑΟΚ.

Σε κριτή των πάντων έχει μετατραπεί στην Τουρκία ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, ο οποίος αφού έχει σχολιάσει κάθε... παίκτη με πιο πρόσφατη την αναφορά του στον Μάικ Τζέιμς (είχε εκφράσει την αμφιβολία του για το αν μπορεί να ηγηθεί πλέον) που εξόργισε τον Αμερικανό γκαρντ, αυτή τη φορά σχολίασε την μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ!

Ο Τούρκος πρώην καλαθοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού AKTOR και του ΠΑΟΚ, εξέφρασε την απορία του για την επιλογή του συμπατριώτη του να προτιμήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι ο Τσέντι πηγαίνει στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσα να το καταλάβω πλήρως από την πλευρά του Τσέντι» υποστήριξε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι. Ωστόσο, αναφέρθηκε στον κόσμο του «δικεφάλου» που παθιάζεται πολύ με την ομάδα του.

«Ο ΠΑΟΚ έχει τους πιο παθιασμένους φιλάθλους στην Ελλάδα, αλλά το επίπεδο στο οποίο αγωνίζονται είναι το EuroCup. Είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο, αλλά είχε παρόμοιο συμβόλαιο και στον Παναθηναϊκό» συμπλήρωσε.