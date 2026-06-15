Άρης: Ο Βασίλης Σπανούλης παρουσιάζεται στις 12:00

Άρης: Ο Βασίλης Σπανούλης παρουσιάζεται στις 12:00

Άρης: Ο Βασίλης Σπανούλης παρουσιάζεται στις 12:00

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Η εποχή του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη ξεκινά, με τον «Kill Bill» να ανακοινώνεται από τους Θεσσαλονικείς σήμερα (Δευτέρα 15/6, 12:00).

Μετά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν στον Βασίλη Σπανούλη χιλιάδες φίλοι του Άρη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», σειρά παίρνει η επίσημη παρουσίαση του «Kill Bill».

Ο Βασίλης Σπανούλης θα παρουσιαστεί στις 12:00, στην αίθουσα Τύπου «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου, όπου ο 43χρονος τεχνικός θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ως head coach του Άρη και θα τεθεί στην διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου.

Στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη θα βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος φτάνει το πρωί (Δευτέρα 15/6) στη Θεσσαλονίκη.

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Στην αρχή της εκδήλωσης, η διοίκηση του Άρη θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την «επόμενη μέρα», ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

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