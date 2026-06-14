Η ΚΑΕ Άρης ετοίμασε ένα απολαυστικό βίντεο από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη.

Τρομερή ήταν η υποδοχή που είχαν επιφυλάξει στον Βασίλη Σπανούλη περισσότεροι από 5.000 φίλοι της ομάδας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο Έλληνας τεχνικός θα δώσει την Δευτέρα συνέντευξη Τύπου (15/6, 12:00) όπου θα αναφερθεί στα πάντα αναφορικά με την απόφαση του να αναλάβει τον Άρη αλλά και τα όσα έχει στο μυαλό του για την επιστροφή των «κιτρίνων» στην ελίτ του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η ΚΑΕ Άρης παρουσίασε σε σχετικό βίντεο στα social media βήμα-βήμα την άφιξη του «Kill Bill» στη Θεσσαλονίκη. Από τη στιγμή που κατέβηκε από το αεροπλάνο έως και τη στιγμή που «πνίγηκε» στις αγκαλιές των εκστασιασμένων οπαδών του Άρη!