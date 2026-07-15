Ο Άρης δεν έχει δεχθεί καμία κρούση για τον Αμίν Νούα κι εντός της ημέρας (15/7) εκπνέει η προθεσμία «εξόδου» από το συμβόλαιο μέσω της καταβολής του buy out.

Το τελευταίο φάνταζε εξαιρετικά πιθανό πριν από περίπου δύο μήνες, βάσει ασφαλώς και της εξαιρετικής αγωνιστικής χρονιάς του Γάλλου φόργουορντ. Το buy out δεν υπερβαίνει εξάλλου τις 240.000 ευρώ, παράλληλα το όνομα του Αμίν Νούα είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των υποψηφίων μεταγραφικών στόχων της Βιλερμπάν. Επί του τελευταίου, τα γαλλικά media έγραψαν την αλήθεια υπό την έννοια ότι πράγματι η γαλλική ομάδα ήρθε σε επαφή με την πλευρά του παίκτη αλλά τίποτε απ’ όσα πρότεινε δεν τον ικανοποίησε. Στην πραγματικότητα, προσέφερε απογοήτευση σε μια περίοδο κατά την οποία στο μυαλό του Νούα είχε ωριμάσει η ιδέα της επιστροφής στη γενέτειρά του. Ο αγωνιστικός ρόλος που προσέφερε η Βιλερμπάν ήταν περιορισμένος και τα δε χρήματα ήταν λιγότερα από αυτά που προβλέπει το συμβόλαιό του στον Άρη. Κι έτσι αυτό το κεφάλαιο έκλεισε γρήγορα, οδηγώντας και σε αντιστροφή των ρόλων.

Στην ίδια περίοδο – και σε προφορικό επίπεδο – οι «κίτρινοι» έδειξαν διατεθειμένοι να προχωρήσουν στην αναπροσαρμογή του συμβολαίου του παίκτη, αυξάνοντας τις οικονομικές απολαβές του. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι υπήρξε συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών η οποία όμως δεν μπήκε ποτέ σε ουσιαστική βάση. Ίσως γιατί διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων στην κουβέντα που υπήρξε σχετικά με τον αγωνιστικό ρόλο του παίκτη . Ο Νούα ήθελε τη διατήρηση του περσινού ρόλου και των πολλών λεπτών συμμετοχής καθώς ο Άρης ξεκαθάρισε κι έδειξε με τις κινήσεις του ότι θα εφαρμόσει διαφορετικό αγωνιστικό μοντέλο.

Καθόλου τυχαία προχώρησε στην απόκτηση παικτών που παίζουν και στη θέση του Γάλλου φόργουορντ. Είναι ο Ι Τζέι Λίντελ, είναι επίσης ζήτημα χρόνου να προστεθεί ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον αλλά και εξαιρετικά πιθανό να γίνει το ίδιο με τον… νεόνυμφο Θανάση Αντετοκούνμπο. Δεδομένη συμφωνία υπάρχει και με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο (κυρίως για τη θέση «3») καθώς στη γραμμή των ψηλών υπάρχουν και οι Κεμ Μπιρτς, Κώστας Αντετοκούνμπο και Γιώργος Τανούλης.

Ο κύκλος των ενδιαφερόμενων και η ΑΕΚ

Καθώς στον αθλητισμό μεγαλύτερη σημασία έχει το αύριο, η εκπνοή της προθεσμίας για τη χρήση του opt out υποχρεώνει τις δύο πλευρές να αποφασίσουν για το μέλλον της συνεργασίας τους. Δηλαδή, με το πέρασμα της 15ης του Ιούλη θα αναδειχθούν οι προθέσεις τους. Στις συζητήσεις των προηγούμενων ημερών διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων καθώς ο μεν Άρης είναι διατεθειμένος να συζητήσει την προοπτική παραχώρησης του παίκτη (… και μάλιστα εξωτερίκευσε τις σκέψεις του στην αγορά) υπό την προϋπόθεση ότι θα πρόκειται για club εκτός Ελλάδας.

Το τελευταίο επίσης έχει τη σημασία του γιατί οι «κίτρινοι» ξέρουν πολύ καλά ότι η ΑΕΚ παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Γάλλου φόργουορντ καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα τον εκτιμά πολύ και στην πραγματικότητα επιχείρησε να τον αποκτήσει σε δύο διαφορετικές «μεταγραφικές περιόδους». Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται σενάριο αποδέσμευσης του παίκτη και θα απορριφθεί ασυζητητί ακόμη κι αν προταθεί από την πλευρά του.

Αντιθέτως, ο Βασίλης Σπανούλης σκοπεύει να συζητήσει με τον Αμίν Νούα εντός των επόμενων ημερών κι αυτή η κουβέντα θα παίξει σημαντικό ρόλο. Αυτή η συζήτηση θα γίνει βέβαια πάνω στη βάση της ύπαρξης οκτώ ξένων. Η δε εξέλιξη των πραγμάτων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα διαπιστωθεί ταύτιση απόψεων επί του αγωνιστικού ρόλου. Στο μυαλό του 44χρονου τεχνικού έχει δομηθεί ένα σχέδιο κατά το οποίο όλοι οι ξένοι θα είναι στη 12αδα του Eurocup παράλληλα της αναγκαστικής επιλογής στο ελληνικό Πρωτάθλημα αναλόγως της τακτικής απαίτησης ενός αγώνα αλλά και της αγωνιστικής κατάστασης του καθενός. Είναι επίσης η ενεργειακή διαχείριση του καθενός σε μια χρονιά η οποία προμηνύεται μεγάλη.

Εν τέλει, ό,τι έγινε στο προηγούμενο διάστημα είναι δευτερεύον μπροστά στη σημασία της κουβέντας του προπονητή με τον ίδιο τον παίκτη γιατί αυτή θα καθορίσει την εξέλιξη των πραγμάτων. Όπως φυσικά θα αναδείξει τις προθέσεις του καθενός…