Μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της σεζόν, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανακοίνωσε την έναρξη του καλοκαιρινού του camp στο Οχάιο το οποίο είναι δωρεάν.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε. Και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχοντας περάσει τη χρονιά μεταξύ ΝΒΑ και Παναθηναϊκού, αφήνει προς το παρόν την πορτοκαλί μπάλα από τα χέρια του προκειμένου να την «πασάρει» στα μικρά παιδιά.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ανακοίνωσε την έναρξη του νέο του καλοκαιρινού camp, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο στην γενέτειρα πατρίδα του, το Τολέδο του Οχάιο. Και μάλιστα λαμβάνει χώρα στο λύκειο Whitmer, στο οποίο και φοίτησε ως έφηβος.

Ο Χέιζ-Ντέιβις απένειμε το δικό του κάλεσμα για τις εγγραφές ενόψει του camp τον ερχόμενο Ιούλιο και πιο συγκεκριμένα στις 14 και 15 του μήνα.