Άρης: Έγινε Αλεξάνδρειο το αεροδρόμιο για τον Σπανούλη

Άρης: Έγινε Αλεξάνδρειο το αεροδρόμιο για τον Σπανούλη

Άρης: Έγινε Αλεξάνδρειο το αεροδρόμιο για τον Σπανούλη

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Οι φίλοι του Άρη μετέτρεψαν το μετέτρεψαν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» σε... Αλεξάνδρειο, ξεκινώντας τα συνθήματα και ανάβοντας καπνογόνα πριν την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη.

Η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη έχει φέρει ενθουσιασμό στις τάξεις του Άρη, με τον κόσμο να κάνει... πάρτι στο αεροδρόμιο.

Λίγο πριν εμφανιστεί ο Βασίλης Σπανούλης (προσγειώνεται 19:00), οι φίλοι του Άρη άναψαν καπνογόνα και ξεκίνησαν τα συνθήματα, δημιουργώντας μια καυτή ατμόσφαιρα και δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τον ενθουσιασμό τους για την εποχή «Kill Bill» στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Το βίντεο του Gazzetta:

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@Photo credits: eurokinissi
     

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