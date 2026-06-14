Άρης: Έγινε Αλεξάνδρειο το αεροδρόμιο για τον Σπανούλη
Η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη έχει φέρει ενθουσιασμό στις τάξεις του Άρη, με τον κόσμο να κάνει... πάρτι στο αεροδρόμιο.
Λίγο πριν εμφανιστεί ο Βασίλης Σπανούλης (προσγειώνεται 19:00), οι φίλοι του Άρη άναψαν καπνογόνα και ξεκίνησαν τα συνθήματα, δημιουργώντας μια καυτή ατμόσφαιρα και δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τον ενθουσιασμό τους για την εποχή «Kill Bill» στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.
Το βίντεο του Gazzetta:
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🟡🙌 Κίτρινη παράνοια στο «Μακεδονία» που αναμένουν και τραγουδάνε ασταμάτητα για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη#arisbc pic.twitter.com/hU44yj7QbS— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 14, 2026
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