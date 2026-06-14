Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται σύντομα (η πτήση του προσγειώνεται στις 19:00) και μια ώρα πριν, πολλούς φίλοι του Άρη έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να τον υποδεχθούν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, αποστολή: Παν. Αρταβάνης

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι για την Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα ξεκινήσει την πορεία του στον Άρη, με τον κόσμο της ομάδας να ετοιμάζει θερμή υποδοχή στον «Kill Bill».

Περίπου μια ώρα πριν την προσγείωση του αεροπλάνου του Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι φίλοι του Άρη έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους στο σημείο, ενώ αναμένεται να συγκεντρωθούν ακόμη περισσότεροι στην υποδοχή του νέου προπονητή του συλλόγου.

Το Gazzetta είναι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και θα σας μεταφέρει όλο το κλίμα από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη.