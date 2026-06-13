Ο Ρίτσαρντ Σιάο θα είναι στο πάνελ της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου (15/6) της διοίκησης της ΚΑΕ αλλά και στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου της διοίκησης της ΚΑΕ Άρης τη Δευτέρα (15/6) καθώς «κλείδωσε» η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στο πάνελ. Θα είναι μάλιστα η πρώτη φορά που ο ιδιοκτήτης του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης θα μιλήσει δημόσια για τις σκέψεις του για τους «κίτρινους», για τα μελλοντικά σχέδιά του, κυρίως όμως για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση επένδυσης στην ομάδα.

Στο προηγούμενο διάστημα, ο Ρίτσαρντ Σιάο ήταν μαζί με την οικογένεια Αντετοκούνμπο τόσο στο Γκραν Πρι στο Μονακό όσο και σε tour στην Άπω Ανατολή.

Η απόφαση παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ Άρης προφανώς έχει σημαδειακό χαρακτήρα καθώς μετά τις επισημάνσεις από την πλευρά της διοίκησης θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.