Ο Κώστας Παπανικολάου αντί να σηκώσει μόνος του το τρόπαιο, επέλεξε να αναδείξει τους τέσσερις παίκτες που ξεπέρασαν τα όριά τους σε χρόνο συμμετοχής και προσπάθεια, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Κώστας Παπανικολάου λίγα λεπτά μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό, όταν ο Ολυμπιακός είχε επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ, φρόντισε να περάσει το δικό του πολύ ξεχωριστό μήνυμα.

Τη στιγμή της απονομής, προχώρισε σε μία καθόλου τυχαία κίνηση, καθώς αποφάσισε να μην κρατήσει το τρόπαιο για τον εαυτό του, αλλά κάλεσε τον Εβάν Φουρνιέ, τον Σάσα Βεζένκοβ, τον Τόμας Γουόκαπ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τους το παρέδωσε. Αυτή η συμβολική κίνηση είχε λόγο και αιτία γιατί αν κάποιος αναζητήσει τους παίκτες που κουβάλησαν το μεγαλύτερο βάρος στη σειρά των τελικών, θα καταλήξει ακριβώς σε αυτούς τους τέσσερις.

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ εκτός μάχης λόγω τραυματισμού, το rotation κλείδωσε και το βάρος έπεσε σε αυτή την τετράδα. Οι αριθμοί τους, ο χρόνος συμμετοχής τους και ο τρόπος που αντέδρασαν μετά το «μάθημα» του Game 4, εξηγούν απόλυτα την κίνηση του «Παπ».

Ο ξανά... MVP Φουρνιέ που έπαιζε ασταμάτητα

Αν υπήρχε ένας παίκτης που έμοιαζε να έχει αναλάβει προσωπικά την αποστολή του τίτλου, αυτός ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος ολοκλήρωσε τη σειρά με 114 πόντους σε πέντε παιχνίδια, δηλαδή 22.8 κατά μέσο όρο, προσθέτοντας 5.4 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ ανά αγώνα.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό όμως ήταν το usage του σε αυτούς τους πέντε τελικούς που εκτοξεύτηκε. Ο Φουρνιέ αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 35 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα στους τελικούς, με το κοντέρ να γράφει εξωπραγματικά 45:53 στο τέταρτο παιχνίδι του T-Center που οδηγήθηκε σε δύο παρατάσεις.

Σε μια σειρά όπου ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εκτός λόγω τραυματισμού, ο Ολυμπιακός ακούμπησε σχεδόν κάθε κρίσιμη κατοχή πάνω στον Γάλλο. Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους με 20 πόντους στο πρώτο παιχνίδι, 28 στο τρίτο, 29 στο τέταρτο και 22 στον τελικό του τίτλου. Στις τρεις νίκες του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ είχε συνολικά 70 πόντους και ήταν εκείνος που υπέγραφε σχεδόν κάθε μεγάλο σουτ ή κρίσιμη επίθεση. Στο Game 5 αποτέλεσε ξανά τον πρώτο σκόρερ με 22 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και κουβάλησε μεγάλο μέρος της προσπάθειας των Πειραιωτών για να αναδειχθεί ξανά MVP, όπως και στο Final Four της EuroLeague πριν μερικές μέρες.

Ο Βεζένκοβ ο ορισμός της σταθερότητας

Ο Σάσα Βεζένκοβ μπορεί να μην είχε την εκρηκτικότητα του Φουρνιέ, όμως ήταν η σταθερά της σειράς. Ο MVP της EuroLeague τη φετινή σεζόν έκλεισε τους τελικούς με 82 πόντους, δηλαδή 16,4 ανά αγώνα, μαζί με 4,4 ριμπάουντ.

Στο Game 1 πρόσφερε 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ αγωνίστηκε για πάνω από 31 λεπτά στο Game 3 ακολούθησε με 24 πόντους φτάνοντας τα 35', ενώ έπαιξε 41:55 λεπτά στο θρίλερ του Telekom Center και στο παιχνίδι που έκρινε τον τίτλο έβαλε άλλους 19. Ακόμα και στα βράδια που τα ποσοστά του δεν ήταν ιδανικά, παρέμενε η μόνιμη απειλή που ανάγκαζε την άμυνα του Παναθηναϊκού να προσαρμόζεται πάνω του και κάπως έτσι, ο παίκτης που αναδείχθηκε MVP της EuroLeague ολοκλήρωσε τη χρονιά ως ένας από τους βασικούς πυλώνες και του ελληνικού τίτλου.

Ο Μιλουτίνοφ που πήρε το αίμα του πίσω μετά το Game 4

Η ιστορία του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσα στη σειρά των τελικών είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική. Στο τέταρτο παιχνίδι του T-Center έμεινε στο παρκέ για 39 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Έδωσε αμέτρητες μάχες με τον Ματίας Λεσόρ και τον Ντίνο Μήτογλου, πάλεψε σε κάθε κατοχή, όμως στο τέλος της βραδιάς είχε πάρει μόλις τέσσερα σουτ. Τέσσερα σουτ σε σχεδόν σαράντα λεπτά συμμετοχής. Συμμετείχε σε μόλις μία εκτέλεση pick and roll ως τελικός αποδέκτης, ενώ το usage του κατρακύλησε στο εξωπραγματικά χαμηλό 5,5%, το μικρότερο από κάθε άλλον παίκτη του Ολυμπιακού.

Aυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανορθογραφίες του Game 4. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τον τρόπο να εκμεταλλευτεί τον κυρίαρχο σέντερ του απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που αντιμετώπιζε προβλήματα στη γραμμή των ψηλών. Το λάθος όμως διορθώθηκε όταν η μπάλα έκαιγε περισσότερο από ποτέ.

Ο Ολυμπιακός διόρθωσε αμέσως αυτό το λάθος με 14 πόντους (4/4 δίποντα, 6/6 βολές), 7 ριμπάουντ και 3 τάπες, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ο κορυφαίος σέντερ στην Ευρώπη. Συνολικά στη σειρά είχε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, όμως η επιρροή του ήταν πολύ μεγαλύτερη από όσα δείχνουν οι αριθμοί.

Ο Γουόκαπ, ο «εργάτης» των κατάλληλων στιγμών

Η σειρά του Τόμας Γουόκαπ ήταν διαφορετική, καθώς στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν φανερό πως προσπαθούσε ακόμη να βρει τα πατήματά του. Όσο όμως περνούσαν οι αγώνες, τόσο περισσότερο θύμιζε τον παίκτη που έχει αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, τον πιστό στρατιώτη των «ερυθρόλευκων».

Στο τρίτο παιχνίδι σημείωσε 11 πόντους και μοίρασε 3 ασίστ, όμως στο τέταρτο πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνισή του στη σειρά με 19 πόντους σε σχεδόν 39 λεπτά συμμετοχής. Ακόμα και στον πέμπτο τελικό μπορεί να έβαλε μόλις δύο πόντους, όμως μοίρασε 4 ασίστ, μάζεψε 5 ριμπάουντ και ήταν ο άνθρωπος που έδωσε ξανά ισορροπία στην περιφερειακή λειτουργία της ομάδας.

Ο Γουόκαπ έκανε όλη τη «βρώμικη» δουλειά στην οργάνωση και την άμυνα, όπως συνηθίζει, ενώ στο Game 3 και στο Game 4 έδειξε τη διεξιότητά του και από την περιφέρεια με 3/7 και 3/9 τρίποντα αντίστοιχα, ειδικότερα όταν η μπάλα... έκαιγε.

BOX SCORE Οι 4 «Σωματοφύλακες» που ξεχώρισαν στους Τελικούς Τα Advanced Stats & οι αριθμοί που εξηγούν την κίνηση του Παπανικολάου 14 Εβάν Φουρνιέ (G) Μ.Ο. Σειράς: 35:40 Λεπτά | Το απόλυτο επιθετικό Usage Game 4 (MIN) 45:53 Game 4 (PTS) 29 Game 5 (PTS) 22 Game 5 (AST) 7 33 Νίκολα Μιλουτίνοφ (C) Από το παράδοξο του Game 4, στην απόλυτη κυριαρχία του Game 5 G4 Usage Rate 5.5% G4 Σουτ (σε 39') 4 G5 Ευστοχία 100% G5 Τάπες 3 14 Σάσα Βεζένκοβ (F) Ο «βράχος» της επιθετικής συνέπειας του Ολυμπιακού Game 4 (MIN) 41:55 Game 3 (PTS) 24 Game 5 (PTS) 19 Μ.Ο. Ριμπάουντ 4.4 0 Τόμας Γουόκαπ (G) Ο αθόρυβος εργάτης και εξολοθρευτής στην άμυνα Game 4 (MIN) 38:38 Game 4 (PTS) 19 Game 5 (REB) 5 Game 5 (AST) 4

Η εικόνα του Κώστα Παπανικολάου να μην σηκώνει πρώτος το τρόπαιο του Πρωταθλητή, αλλά να το παραδίδει στα χέρια των Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ, Τόμας Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, των τεσσάρων παικτών που τράβηξαν το μεγαλύτεΗρο κουπί στη σειρά των τελικών. Αν αυτή δεν είναι η επιτομή της ηγεσίας, τότε ποια είναι;