Πήρε και επίσημη μορφή η απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ έως και το 2028.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι μέχρι και το 2028. Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την καταφατική απάντηση του Αμερικανού φόργουορντ με την επίσημη ενημέρωση να απομένει.

Η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον RaiQuain Gray, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα μας για τα δύο επόμενα χρόνια. Ο Αμερικανός φόργουορντ μετά από δύο εξαιρετικές σεζόν σε Stoiximan GBL και Basketball Champions League με την ομάδα της ΑΕΚ, παραμένει στην Ελλάδα, θα αποτελέσει μία πολύ σημαντική και ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα φορά τα ασπρόμαυρα μέχρι και τη σεζόν 2027-28.

Ο RaiQuan Gray γεννήθηκε στο Fort Lauderdale της Florida στις 7 Ιουλίου 1999, έχει ύψος 2μ.03 και αγωνίζεται ως πάουερ φόργουντ και σέντερ.

Αγωνίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Florida State και στην τελευταία του σεζόν (2020-21) με τους Seminols είχε κατά μέσο όρο 11,9 πόντους, 6,4 ριμπάουντ, 2,2 ασσίστ και 1,2 κλεψίματα. Επιλέχθηκε από τους Brooklyn Nets στο νούμερο 59 του ΝΒΑ ντραφτ το 2021. Στο ντεμπούτο του στο ΝΒΑ με τους Nets, είχε 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασσίστ στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της σεζόν 2021-22 απέναντι στους Sixers.

Έκανε τρία ακόμη παιχνίδια στο ΝΒΑ με τους San Antonio Spurs, ενώ για τρεις σεζόν (2021-24) αγωνίστηκε (σε 114 παιχνίδια) στη GLeague με Long Island Nets και Austin Spurs. Στην τελευταία του χρονιά (2023-24) με τους Austin Spurs είχε κατά μέσο όρο 15,4 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3,5 ασσίστ σε 41 παιχνίδια.

Τα δύο τελευταία χρόνια (2024-26) αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στο BCL.

Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια πρωταθλήματος με 10,7 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 1,8 ασσίστ και 1,5 κλεψίματα με 57,2% στα δίποντα, ενώ σε 15 αγώνες του BCL είχε 9,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 2,5 ασσίστ.

Αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια πρωταθλήματος της σεζόν 2025-26, με 12,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 2,1 ασσίστ και 1,6 κλεψίματα.

Στη διάρκεια της φετινής σεζόν είχε καθοριστική συμμετοχή στην πορεία της ΑΕΚ ως τον τελικό του BCL. Το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί: 12,9 πόντοι, 5,8 ριμπάουντ, 3,1 ασσίστ σε 17 παιχνίδια, ενώ αναδείχθηκε MVP στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

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