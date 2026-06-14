Ο Κώστας Παπανικολάου παρέδωσε το τρόπαιο στους Σάσα Βεζένκοβ, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ κατά την απονομή.

Ο Ολυμπιακός έκανε το double τη φετινή σεζόν κατακτώντας το πρωτάθλημα μετά και τη EuroLeague ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρονιά.

Το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία των Πειραιωτών είναι γεγονός και όπως συνηθίζεται κατά την απονομή παραδίδεται στον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου για να το υψώσει στον ουρανό του ΣΕΦ.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» με το σημαδιακό «16» στην πλάτη προχώρησε σε μία συμβολική κίνηση παραχωρώντας τη θέση του στους πρωταγωνιστές της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, ο Παπανικολάου παρέδωσε το τρόπαιο στους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ ώστε να το σηκώσουν εκείνοι, κάνοντας στην άκρη για να τους δώσει χώρο στους πανηγυρισμούς δείχνοντας τον αλτρουισμό του.