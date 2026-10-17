Ο Αθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συνέχισαν νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα της Allwyn Women’s Basketball League 1.

Ο Αθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πανηγύρισαν νέες νίκες στην Allwyn Women’s Basketball League 1, διατηρώντας το αήττητό τους μετά και την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκες» άνοιξαν την αυλαία της αγωνιστικής με μια άνετη επικράτηση απέναντι στον Κρόνο BC Plasis με 84-42. Έπειτα από το πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, πήρε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε χωρίς προβλήματα στο θετικό αποτέλεσμα. Η Φάνκαμ ξεχώρισε με 16 πόντους, ενώ η Χριστινάκη και η Αναστοπούλου πρόσθεσαν από 14.

Εξίσου επιβλητικός ήταν ο Αθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 95-62 του Πανσερραϊκού στον Βύρωνα. Οι γηπεδούχες είχαν τον πρώτο λόγο στη διάρκεια του αγώνα, με τις Παρκς, Ράτζα και Φασούλα να ηγούνται επιθετικά, σημειώνοντας 18, 15 και 14 πόντους αντίστοιχα. Για την ομάδα των Σερρών, η Σίσι Ελέκο ήταν η πρώτη σκόρερ με 24 πόντους.

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Ολυμπιακός-Κρόνος BC Plasis 84-42

Διαιτητές: Αργυρούδης-Ναστούλης-Πετράκης Ι.

Δεκάλεπτα: 22-15, 45-25, 65-38, 84-42

Ολυμπιακός (Εντζόγια): Μπλιθικιώτη, Εβόντο 8, Τόγκα, Σακελλαρίου, Καρλάφτη 10(2), Λάμπερτ 7(1), Αναστασοπούλου 14(2), Χριστινάκη 14(2), Κολλάτου 3(1), Μάλι 6(1), Φάνκαμ 16.

Κρόνος BC Plasis (Σκληρός): Σέιβερς 8(2), Φιντάν 6, Σμυρνιώτη 2, Σταυριανάκη, Κορρέ 3, Πατεράκη 2, Μπασκερβίλε 8, Τριανταφύλλου, Σταθοπούλου 1, Ρώσση, Τερέλ 12(2).

Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός Fibran 95-62

Διαιτητές: Τεφτίκης-Βάγιας-Παπαδάκη

Δεκάλεπτα: 22-14, 39-29, 67-44, 95-62

Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Παρκς 18(3), Παυλοπούλου 9(3), Ράτζα 15(2), Πρινς 6, Βανλού 3, Φασούλα 14, Μακόλεϊ 8(1), Χρίστοβα 5(1), Τάντιτς 6, Νασισκάιτε 6(2), Λούκα 2, Χαιριστανίδου 3(1).

Πανσερραϊκός Fibran (Κεραμιδάς): Ελέκο 24(2), Γουόκερ 14(1), Τσινέκε 7(1), Σίγκλετον 5(1), Νάτσκου 6, Κουβόρντε 3, Παπαϊωάννου, Γεροστεργίου 3(1), Μπαξεβάνου.

Βαθμολογία

1) Αθηναϊκός 6 281-179 102

2) Ολυμπιακός 6 253-169 84

3) Κρόνος BC Plasis 5 183-217 -34

4) Παναθηναϊκός 4 199-114 85

5) Πανσερραϊκός Fibran 4 210-268 -58

6) Παναθλητικός 3 141-134 7

7) ΠΑΣ Γιάννινα 3 133-156 -23

8) ΠΑΟΚ 3 122-159 -37

9) Άρης 2 131-136 -5

10) Πρωτέας Βούλας 2 136-152 -16

11) Αμύντας 2 119-139 -20

12) Πάνθηρες Καβάλας 2 117-202 -85

*Αθηναϊκός Qualco, Ολυμπιακός, Κρόνος BC Plasis και Πανσερραϊκός Fibran έχουν παιχνίδι περισσότερο.

Το πρόγραμμα

Κυριακή 18.10

Αλεξάνδρειο 13.00 Άρης-Παναθηναϊκός Ταρενίδης-Νέδογλου-Κασούμης (Λαζαρίδης)

Αλ. Δημόγλου 12.30 Πάνθηρες-ΠΑΣ Γιάννινα Κλεπουσνιώτου-Αγραφιώτης Β.-Καντζουρίδης (Μπακλατζής)

Γ. Γεννηματάς 16.00 Πρωτέας Β.-Αμύντας Κοϊμτζόγλου-Κανελλίδης-Οικονόμου Ι. (Παλάτος)

Επταπυργίου 19.00 Παναθλητικός-ΠΑΟΚ Λόρτος-Παπαθανασίου-Δώνης Α. (Σιμητόπουλος)