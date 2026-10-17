Ολυμπιακός: Δεκάδες παιδιά υποδέχθηκαν την ομάδα στο Μέτσοβο!
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στα Ιωάννινα όπου θα αντιμετωπίσει τους Βίκος Φalcons το μεσημέρι της Κυριακής (18/10, 13:00) για την τρίτη αγωνιστική της GBL.
Μόλις έφτασε στο γήπεδο της ομάδας των Ιωαννίνων η «ερυθρόλευκη» αποστολή, βρέθηκε μπροστά σε μία ευχάριστη έκπληξη.
Δεκάδες παιδιά από τις ακαδημίες της τοπικής ομάδας υποδέχθηκαν θερμά τους Πειραιώτες στην προπόνησή τους, πήραν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με την ομάδα.
Μια ευχάριστη έκπληξη μας περίμενε στο Μέτσοβο αφού δεκάδες παιδιά από τις ακαδημίες της τοπικής ομάδας -και όχι μόνο- υποδέχθηκαν τους Πρωταθλητές Ευρώπης στην προπόνησή τους, πριν από το παιχνίδι με τους Vikos Φalcons (18/10, στις 13:00)! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 17, 2026
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