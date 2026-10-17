Ολυμπιακός: Δεκάδες παιδιά υποδέχθηκαν την ομάδα στο Μέτσοβο!

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Ολυμπιακός: Δεκάδες παιδιά υποδέχθηκαν την ομάδα στο Μέτσοβο!
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Δεκάδες παιδιά από τις ακαδημίες των Ιωαννίνων υποδέχθηκαν θερμά την αποστολή του Ολυμπιακού στο Μέτσοβο.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στα Ιωάννινα όπου θα αντιμετωπίσει τους Βίκος Φalcons το μεσημέρι της Κυριακής (18/10, 13:00) για την τρίτη αγωνιστική της GBL.

Μόλις έφτασε στο γήπεδο της ομάδας των Ιωαννίνων η «ερυθρόλευκη» αποστολή, βρέθηκε μπροστά σε μία ευχάριστη έκπληξη.

Δεκάδες παιδιά από τις ακαδημίες της τοπικής ομάδας υποδέχθηκαν θερμά τους Πειραιώτες στην προπόνησή τους, πήραν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με την ομάδα.

 
     

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