Σύζυγος Ναν: «Αν δείτε ποτέ τον άντρα μου να παλεύει με μια αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα»

Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, μέσω story στο Instagram, τοποθετήθηκε για το περιστατικού του άντρα της, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Λίγες ώρες μετά το Game 5 και το «θερμό» επεισόδιο μεταξύ Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς, η σύζυγος του παίκτη των «πρασίνων» τοποθετήθηκε για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα με story στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μπλεν Κίγια, αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ναν, γράφοντας:

«Αν δείτε ποτέ τον άντρα μου να παλεύει με μια αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα. Ποτέ δεν θα το ξεκινήσει, αλλά σίγουρα θα το τελειώσει. Μεγαλόσωμος και αργός, καμία από τις γροθιές δεν βρήκε στόχο, αλλά σίγουρα έφαγες μερικές. Το μάθημα το πήρες: Μην ξεκινάς τίποτα, δεν θα είναι για καλό σου.

Σε αγαπώ 25, είμαι τόσο περήφανη, που πάντα στέκεσαι πιο ψηλά απ’ ότι είσαι. Είσαι ένας και μοναδικός, είσαι πρωταθλητής, MVP και πολλά περισσότερα! Η επίδρασή σου είναι αξεπέραστη, μην το ξεχνάς αυτό.

Και κάτι σοβαρό. Ο Κέντρικ είναι πραγματικά ένας από τους πιο ήσυχους και ευγενικούς ανθρώπους. Όποιος τον γνωρίζει ξέρει ότι δεν του αρέσουν οι συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις. Αλλά η συνεχής αναστάτωση, τα φθηνά χτυπήματα και τα σπρωξίματα ξανά και ξανά μπορούν να οδηγήσουν οποιονδήποτε σε αυτό το σημείο.

To μίσος δεν οφείλεται σε τίποτα άλλο παρά στο ταλέντο του, την επιτυχία του και όλα όσα έχει καταφέρει».