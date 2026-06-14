Φουρνιέ στο Gazz Floor: «Αυτή η μ@λ@κί@ τελείωσε, θα κοιμηθώ»

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε... κέφια στην κάμερα του Gazz Floor by Novibet!

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την κατάκτηση του πρωτθλήματος στο Gazz Floor by Novibet, με τον Γάλλο σταρ να μην κρύβει τη χαρά του που οι τελεικοί τελείωσαν.

Μεταξύ άλλων, ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στην κούρασή του, στην αγάπη του κόσμου και το πόσο σημαντικό είναι να τον συγκρίνουν με τον Σπανούλη, για την αγάπη του για τον σύλλογο, αλλά και για το επόμενο βραβείο του, το οποίο θέλει να είναι ο τίτλος του MVP στα μπουζούκια!

Ο Εβάν Φουρνιέ στο Gazz Floor by Novibet!

-Πώς νιώθεις που είσαι πλέον πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη φορά;

Πέρσι ήμουν πραγματικά χαρούμενος, πανηγύριζα. Φέτος είμαι κάπως... εντάξει, τελείωσε η δουλειά.

-Μετά τη EuroLeague είχες πει ότι δεν είχες κοιμηθεί καθόλου. Ποιο είναι το πρόγραμμα για απόψε;

Απόψε θα κοιμηθώ γαμ...να, είμαι κουρασμένος όσο δεν πάει. Συγγνώμη για τη βωμολοχία, αλλά είμαι εξαντλημένος. Απόψε κοιμάμαι.

-Ξέρεις, οι φίλαθλοι σε λατρεύουν. Ένα από τα πράγματα που λένε είναι ότι δεν έχουν δει ηγέτη σαν τον Εβάν Φουρνιέ από την εποχή του Βασίλη Σπανούλη. Είναι τιμή για σένα να σε συγκρίνουν με έναν από τους κορυφαίους παίκτες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του Ολυμπιακού;**

Ξέρω τι σημαίνει ο Βασίλης για αυτόν τον κόσμο και για αυτόν τον σύλλογο.

Φυσικά, θεωρώ ότι με αυτά που λένε μου κάνουν πολύ μεγάλη τιμή. Εγώ απλώς προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Ποτέ στη ζωή μου δεν προσποιήθηκα κάτι άλλο, πάντα ήμουν αυθεντικός.

Και είναι όμορφο να βλέπεις ότι ο κόσμος σε αναγνωρίζει γι’ αυτό που πραγματικά είσαι και σε εκτιμά γι’ αυτό που είσαι. Αυτό είναι που με αγγίζει περισσότερο. Νομίζω ότι εκτιμούν τον άνθρωπο περισσότερο από τον παίκτη.

Και για μένα αυτό σημαίνει τα πάντα.

-Ένιωσες ποτέ ότι το να έρθεις στον Ολυμπιακό ήταν γραφτό, μετά από όσα συνέβησαν το 2010 και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που ζεις τις τελευταίες 20 ημέρες;

Δεν πιστεύω σε τέτοιου είδους πράγματα.

Αλλά όταν κοιτάζεις την πορεία της καριέρας μου και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα τώρα, το πόσο ταιριάζω σε αυτή τη νοοτροπία, σε αυτή την ομάδα και στην Ελλάδα γενικότερα, είναι δύσκολο να μη σκεφτείς ότι κάποια στιγμή στη ζωή μου ήταν προορισμένο να βρεθώ εδώ.

Γιατί ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν τα πράγματα ώστε να φτάσω εδώ και να αγαπήσω αυτή την ομάδα πίσω στο 2010 ήταν σε μεγάλο βαθμό θέμα τύχης. Αν δεν είχα πάει στο Final Four του Παρισιού το 2010, ίσως τίποτα από όλα αυτά να μην είχε συμβεί ποτέ.

Η ζωή είναι παράξενη μερικές φορές. Λειτουργεί με μυστηριώδεις τρόπους.

Πάντως, για μένα αυτή η ιστορία έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Και κάτι τελευταίο. MVP σε Final Four, πρωταθλητής EuroLeague, MVP τελικών εδώ, πρωταθλητής Ελλάδας. Τι ακολουθεί για τον Εβάν Φουρνιέ και για αυτόν τον Ολυμπιακό;

MVP στα μπουζούκια!

Δεν ξέρω, φίλε. Το ξανακάνουμε του χρόνου.

Θα ξεκουραστούμε και μετά θα ξεκινήσουν όλα ξανά την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η ομορφιά αυτού που κάνουμε.

Και γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο, γιατί δεν σταματά ποτέ.