Ο Κέντρικ Ναν δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα στα πλευρά με αποτέλεσμα να μην ξεκινησει το δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι.

Τελευταίος βγήκε από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού ο Κέντρικ Ναν για την έναρξη του δευτέρου ημχρόνου. Και υπήρχε λόγος.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα στα πλευρά με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο.

Πονούσε πολύ και ανάλογα με την κατάστασή του θα φαινόταν εάν και εφόσον θα ήταν σε θέση να αγωνιστεί. Πάντως λίγο μετά την έναρξη του β' μέρους μπήκε κανονικά και συνέχισε το παιχνίδι.