Ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, αποκάλυψε πως θέλει να συνεχίσει στους «ερυθρόλευκους».

Λίγο μετά το φινάλε του Game 5 και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο μέλλον του στους «ερυθρόλευκους».

Τοποθετήθηκε για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ενώ τόνισε πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη όμως, πάρα πολύ κουραστική και με πολλά σκαμπανευάσματα μέσα στη σεζόν, αλλά δείξαμε επιμονή, τρομέρη προσπάθεια, είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε καίριες στιγμές στη σεζόν να βγαίνουν μπροστά. Όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα για να φτάσει στις κατακτήσεις τίτλων και εμείς τα κάναμε όλα σε καλό βαθμό.

Για τη σειρά κόντρα στον Παναθηναϊκό:

Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα. Είναι όπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ καλός αντίπαλος, με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός, με τρομερούς παίκτες και έγιναν τρομερά παιχνίδια με πάρα πολύ ένταση όπως πρέπει να είναι οι τελικοί, αναφέρομαι εντός παρκέ, όχι για τα εκτός.

Τι έδωσε στον Ολυμπιακό την επικράτηση εντός του παρκέ:

«Νομίζω είχαμε στις βασικές στιγμές του ματς καθαρό μυαλό, παίξαμε καλές άμυνες, βάλαμε καλά σουτ από πολλούς παίκτες και όλα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γείρει στη μια πλευρά».

Για τον λόγο που έδωσε το πρωτάθλημα, στον Φουρνιέ, τον Βεζένκοβ, τον Μιλουτίνοφ και τον Γουόκαπ να το σηκώσουν. Πού το αφιερώνει και για το μέλλον του:

«Φώναξα τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοβ, τον Μιλουτίνοβ και τον Γουόκαπ γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα, έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν και οι τέσσερις ο 100%. Στα κοριτσάκια μου, στην οικογένεια μου, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου στο χωριό και σε όσους το αφιερώνω όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα, πρέπει να μιλήσω και με τους προέδρους, δεν υπάρχει συμβόλαιο. Αλλά εγώ θέλω να συνεχίσω».