Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: MVP ο Φουρνιέ στους τελικούς!

Ο Εβάν Φουρνιέ κέρδισε δίκαια το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των τελικών της Stoiximan GBL μετά και την εμφάνιση στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας επικρατώντας (89-85) του Παναθηναϊκού AKTOR στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL. Μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλη τη σειρά στον δρόμο για το 3-2 των «ερυθρολεύκων» ήταν ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έβαλε τη «σφραγίδα» του στον τίτλο με την εμφάνιση στο 5o ματς, όπου είχε 22 πόντους με 5/9 ελεύθερες βολές, 4/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30:09 λεπτά συμμετοχής και κέρδισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) των τελικών.

Ενδεικτικό των επιδόσεων του είναι το γεγονός πως στους 5 τελικούς που παίχθηκαν είχε μέσο όρο 22.8 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 6 ασίστ!

Όλες οι επιδόσεις του στους 5 αγώνες

Game 1: 20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ

Game 2: 15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ

Game 3: 28 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ

Game 4: 29 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ

Game 5: 22 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ.