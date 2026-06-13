Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: MVP ο Φουρνιέ στους τελικούς!
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας επικρατώντας (89-85) του Παναθηναϊκού AKTOR στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL. Μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλη τη σειρά στον δρόμο για το 3-2 των «ερυθρολεύκων» ήταν ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ έβαλε τη «σφραγίδα» του στον τίτλο με την εμφάνιση στο 5o ματς, όπου είχε 22 πόντους με 5/9 ελεύθερες βολές, 4/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30:09 λεπτά συμμετοχής και κέρδισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) των τελικών.
Ενδεικτικό των επιδόσεων του είναι το γεγονός πως στους 5 τελικούς που παίχθηκαν είχε μέσο όρο 22.8 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 6 ασίστ!
Όλες οι επιδόσεις του στους 5 αγώνες
Game 1: 20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ
Game 2: 15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ
Game 3: 28 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ
Game 4: 29 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ
Game 5: 22 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ.
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