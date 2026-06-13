Ο Ολυμπιακός είχε τον τρόπο

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τον πρωταθλητή Ελλάδος που είχε την «σφραγίδα» του Εβάν Φουρνιέ, την μεγάλη προσπάθεια του Παναθηναϊκού AKTOR να αντέξει με τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, αλλά και την τοξικότητα που πλέον ξεφεύγει.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα κερδίζοντας (89-85) στο Game 5 τον Παναθηναϊκό AKTOR σε μια σειρά τελικών, που ήταν συγκλονιστική, αλλά με την ένταση που τους συνόδευσε το μπάσκετ βγαίνει τραυματισμένο!

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν καταπληκτικός και μετά το Final Four της Euroleague οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με μεγάλες εμφανίσεις. Μάλιστα, στον 5ο τελικό ο Γάλλος σούπερ σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοβ με τους 19 πόντους έβαλε τη δική του «πινελιά» στον τίτλο του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» με τον Φουρνιέ σε ρόλο δημιουργού-εκτελεστή μπόρεσαν να βάλουν τις βάσεις και να έχουν ένα σταθερό διψήφιο προβάδισμα, που έφτασε και στο +20 (59-39 στο 23’). Βέβαια, εκτός από την επιθετική παραγωγικότητα οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν και ξεκάθαρη υπεροχή στα ριμπάουντ (22 έναντι 12 των «πρασίνων») επιτυγχάνοντας πόντους από δεύτερες ευκαιρίες.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR από την πλευρά του είχε τον Κέντρικ Ναν και τον Βασίλη Τολιόπουλο ως βασικές απειλές επιθετικά με 8 και 7 πόντους αντίστοιχα. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό, καθώς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τελείωσε το πρώτο 20λεπτο με 2 πόντους και 1 ασίστ χωρίς να πάρει ριμπάουντ σε όλο το πρώτο ημίχρονο, καθώς δεν βγήκε από το παρκέ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός με τον Κέντρικ Ναν να αποβάλλεται με τεχνική ποινή έχοντας χρεωθεί φάουλ στον Βεζένκοβ για το οποίο ζήτησε flopping από τον διαιτητή στη συνέχεια είχε αντιπαράθεση με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος τον έπιασε από το λαιμό και αποβλήθηκε. Όμως, οι διαιτητές απέβαλλαν και τον Κέντρικ Ναν με τεχνική ποινή και πέμπτο φάουλ.

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός AKTOR έχοντας παραταχθεί λόγω προβλημάτων τραυματισμού χωρίς τους Σλούκα, Ρογκαβόπουλο και τον Ερνανγκόμεθ που αντικαταστάθηκε από τον Όσμαν είχε πλέον μηδαμινές λύσεις. Παρ’ ολ’ αυτά επέστρεψε από το -20 (59-39) και πλησίασε στους 6 πόντους (78-72), αλλά εκεί ο Κόρεϊ Τζόζεφ μ’ ένα τρίποντο έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ ανέβασε τη διαφορά στο +9 (81-72) και ο Εβάν Φουρνιέ με σκορ από τη γραμμή της φιλανθρωπίας επέτρεψε στον Ολυμπιακό να φτάσει στη νίκη.

Ο Ολυμπιακός με πολλές λύσεις έδειξε να έχει τον τρόπο να φτάσει στον στόχο και τα κατάφερε, καθώς στις κρίσιμες στιγμές υπήρχε ο Εβάν Φουρνιέ να διορθώσει οποιαδήποτε ανορθογραφία.

Ωστόσο, όσα συνέβησαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης στα αποδυτήρια δεν τιμούν το άθλημα το οποίο βγαίνει σίγουρα «πληγωμένο» και θα πρέπει να προβληματίσει, τους φορείς το χάλι με τα ΜΑΤ έξω από τα αποδυτήρια σ’ έναν τελικό πρωταθλήματος. Η ένταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, γιατί το φινάλε του 5ου τελικού δεν τιμά κανέναν απ’ όσους κόπτονται για την πρόοδο και την εξέλιξη του αθλήματος μέσα από τις μεγάλες επενδύσεις που γίνονται...