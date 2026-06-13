Ο Ολυμπιακός σήκωσε στον ουρανό του ΣΕΦ το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26, φτάνοντας τα 16 στην «ιστορία» του.

Πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26 ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε στη σειρά των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό με 3-2 και σήκωσε στον ουρανό του ΣΕΦ το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του.

Εν μέσω καθολικής αποθέωσης, οι «ερυθρόλευκοι» μετά την κατάκτηση της EuroLeague, πανηγύρισαν έξαλλα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, παρέδωσε το τρόπαιο να το σηκώσουν, οι Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ.