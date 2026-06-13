Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 89-85: Η απονομή του πρωταθλήματος στους «ερυθρόλευκους»
Πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26 ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε στη σειρά των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό με 3-2 και σήκωσε στον ουρανό του ΣΕΦ το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του.
Εν μέσω καθολικής αποθέωσης, οι «ερυθρόλευκοι» μετά την κατάκτηση της EuroLeague, πανηγύρισαν έξαλλα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, παρέδωσε το τρόπαιο να το σηκώσουν, οι Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ.
Δείτε την απονομή:
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