Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η αγκαλιά Μπαρτζώκα - Πίτερς
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Άλεκ Πίτερς, μαζί με όλο τον Ολυμπιακό, είναι πρωταθλητές Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026, μετά τη νίκη στο Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Αυτό μάλιστα ήταν, όπως όλα δείχνουν, το τελευταίο παιχνίδι του Άλεκ Πίτερς με τον Ολυμπιακό, κάτι που δίνει ξεχωριστή σημασία στην αγκαλιά του παίκτη με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι δύο τους αγκαλιάστηκαν, σε μια σημαντική στιγμή, που δείχνει την χαρά και την ευχαρίστηση που υπάρχει στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση.
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