Το πρώτο σχόλιο του Δ. Γιαννακόπουλου μετά το Game 5: «Είδαν μέχρι και οι τυφλοί! Μπράβο!»

Το πρώτο σχόλιο του Δ. Γιαννακόπουλου μετά το Game 5: «Είδαν μέχρι και οι τυφλοί! Μπράβο!»

γιαννακόπουλος

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του, ενώ σχολίασε και το επεισόδιο μεταξύ Τζόουνς και Ναν.

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού, λίγο μετά τη λήξη του Game 5 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Επιπλέον σχολίασε και το επεισόδιο μεταξύ του Τάιρικ Τζόουνς και του Κέντρικ Ναν.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η αγκαλιά Μπαρτζώκα - Πίτερς
image

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Η μισή ομάδα τραυματίες.
Όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν και αντί να είναι Πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα.

 

Καταφέραμε τελικά, ακόμα και έτσι, να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν πλέον και οι τυφλοί.

Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού, πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε οι Πρωταθλητές.

Μπράβο».

Για το επεισόδιο Τζόουνς-Ναν: «Έναν χρόνο ακόμα έξω ο dpg και άλλον έναν στη γυναίκα του Ναν»

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα