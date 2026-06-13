Το πρώτο σχόλιο του Δ. Γιαννακόπουλου μετά το Game 5: «Είδαν μέχρι και οι τυφλοί! Μπράβο!»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του, ενώ σχολίασε και το επεισόδιο μεταξύ Τζόουνς και Ναν.

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού, λίγο μετά τη λήξη του Game 5 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Επιπλέον σχολίασε και το επεισόδιο μεταξύ του Τάιρικ Τζόουνς και του Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Η μισή ομάδα τραυματίες.

Όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν και αντί να είναι Πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα.

Καταφέραμε τελικά, ακόμα και έτσι, να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν και να δουν πλέον και οι τυφλοί.

Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού, πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε οι Πρωταθλητές.

Μπράβο».

Για το επεισόδιο Τζόουνς-Ναν: «Έναν χρόνο ακόμα έξω ο dpg και άλλον έναν στη γυναίκα του Ναν»