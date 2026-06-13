Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι παίκτες των «πρασίνων» προσπάθησαν να βγουν στο παρκέ, τα ΜΑΤ δεν το επέτρεψαν

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι παίκτες των «πρασίνων» προσπάθησαν να βγουν στο παρκέ, τα ΜΑΤ δεν το επέτρεψαν
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Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλησαν να πάνε στο παρκέ προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη φιέστα του Ολυμπιακού, ωστόσο τα ΜΑΤ τους εμπόδισαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση.

Η ένταση στο ΣΕΦ δεν τελείωσε, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να θέλουν να μεταβούν στο παρκέ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη φιέστα του Ολυμπιακού, όμως τα ΜΑΤ τους εμπόδισαν και δημιουργήθηκε νέα μεγάλη ένταση.

Συγκεκριμένα ορισμένοι παίκτες των «πρασίνων» ήθελαν να βγουν στο παρκέ, ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις δεν τους άφησαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

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