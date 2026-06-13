Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι παίκτες των «πρασίνων» προσπάθησαν να βγουν στο παρκέ, τα ΜΑΤ δεν το επέτρεψαν
Η ένταση στο ΣΕΦ δεν τελείωσε, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να θέλουν να μεταβούν στο παρκέ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη φιέστα του Ολυμπιακού, όμως τα ΜΑΤ τους εμπόδισαν και δημιουργήθηκε νέα μεγάλη ένταση.
Συγκεκριμένα ορισμένοι παίκτες των «πρασίνων» ήθελαν να βγουν στο παρκέ, ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις δεν τους άφησαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🚨 Επέμβαση της αστυνομίας στα αποδυτήρια, δεν άφησαν τους παίκτες του Παναθηναϊκού να βγουν στην απονομή του ΣΕΦ. pic.twitter.com/TA9z0hhD0z— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
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