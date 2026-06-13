Δείτε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από το Game 5 και τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 89-85 και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδος στην ιστορία του! Ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο ήταν ο καλύτερος παίκτης των «ερυθρολεύκων» και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.

Στον αντίποδα για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 21 πόντους και 3/6 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.