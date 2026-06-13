Η κάμερα της ΕΡΤ προσπάθησε να πλησιάσει τον Κέντρικ Ναν, ωστόσο ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» δεν ήθελε να σχολιάσει το συμβάν με τον Τάιρικ Τζόουνς.

Μετά την απίστευτη καταγγελία του Έργκιν Άταμαν πως ο Τάιρικ Τζόουνς χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» δεν θέλησε να τοποθετηθεί για το συμβάν.

Συγκεκριμένα η κάμερα της ΕΡΤ, προσέγγισε τον Ναν, προκειμένου να κάνει δηλώσεις, ωστόσο ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις και να τοποθετηθεί για το συμβάν που κατήγγειλε ο Έργκιν Άταμαν.