Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ΕΡΤ προσπάθησε να μιλήσει με τον Ναν, αλλά ο Αμερικανός δεν ήθελε να σχολιάσει το συμβάν με τον Τζόουνς!
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Η κάμερα της ΕΡΤ προσπάθησε να πλησιάσει τον Κέντρικ Ναν, ωστόσο ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» δεν ήθελε να σχολιάσει το συμβάν με τον Τάιρικ Τζόουνς.
Μετά την απίστευτη καταγγελία του Έργκιν Άταμαν πως ο Τάιρικ Τζόουνς χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» δεν θέλησε να τοποθετηθεί για το συμβάν.
Συγκεκριμένα η κάμερα της ΕΡΤ, προσέγγισε τον Ναν, προκειμένου να κάνει δηλώσεις, ωστόσο ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις και να τοποθετηθεί για το συμβάν που κατήγγειλε ο Έργκιν Άταμαν.
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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