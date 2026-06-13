Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αποβολή για Ναν και Τζόουνς στα 3'17'' πριν από τη λήξη της 3ης περιόδου
Μετά τη σύρραξη που δημιουργήθηκε στο Game 5 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο Κέντρικ Ναν και ο Τάιρικ Τζόουνς αποβλήθηκαν από την αναμέτρηση, 3:17 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.
Συγκεκριμένα ο γκαρντ των «πρασίνων» συμπλήρωσε τα πέντε φάουλ, μετά την τεχνική ποινή που δέχτηκε και δεν θα μπορεί να ενισχύσει την ομάδα του στο 4ο και καθοριστικό δεκάλεπτο.
Από την πλευρά του Ολυμπιακού ο Τάρικ Τζόουνς, μετά ο χτύπημα που έκανε στον Ναν, αποβλήθηκε και άφησε τους «ερυθρόλευκους» με έναν λιγότερο σέντερ, για το φινάλε του αγώνα.
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