Κέντρικ Ναν και Τάιρικ Τζόουνς αποβλήθηκαν από το Game 5 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, 3:17 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Μετά τη σύρραξη που δημιουργήθηκε στο Game 5 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο Κέντρικ Ναν και ο Τάιρικ Τζόουνς αποβλήθηκαν από την αναμέτρηση, 3:17 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Συγκεκριμένα ο γκαρντ των «πρασίνων» συμπλήρωσε τα πέντε φάουλ, μετά την τεχνική ποινή που δέχτηκε και δεν θα μπορεί να ενισχύσει την ομάδα του στο 4ο και καθοριστικό δεκάλεπτο.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού ο Τάρικ Τζόουνς, μετά ο χτύπημα που έκανε στον Ναν, αποβλήθηκε και άφησε τους «ερυθρόλευκους» με έναν λιγότερο σέντερ, για το φινάλε του αγώνα.