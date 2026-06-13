Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Διαμαρτυρίες του Άταμαν και Χουάντσο στο ημίχρονο

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Διαμαρτυρίες του Άταμαν και Χουάντσο στο ημίχρονο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Έργκιν Άταμαν με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ εξέφρασαν τα παράπονά τους στους διαιτητές αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου του Game 5.

Μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Game 5 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, Έργκιν Άταμαν και Χουάντσο Ερναγκόμεθ εξέφρασαν τα παράπονά τους στους διαιτητές.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» μαζί με τον Ισπανό φόργουορντ ο οποίος είναι εκτός 12αδας, κατευθύνθηκαν προς τους διαιτητές και συζήτησαν για ορισμένες διαιτητικές φάσεις, του πρώτου μέρος.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Ναν
image

 

Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα