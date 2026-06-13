Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Διαμαρτυρίες του Άταμαν και Χουάντσο στο ημίχρονο
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Ο Έργκιν Άταμαν με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ εξέφρασαν τα παράπονά τους στους διαιτητές αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου του Game 5.
Μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Game 5 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, Έργκιν Άταμαν και Χουάντσο Ερναγκόμεθ εξέφρασαν τα παράπονά τους στους διαιτητές.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» μαζί με τον Ισπανό φόργουορντ ο οποίος είναι εκτός 12αδας, κατευθύνθηκαν προς τους διαιτητές και συζήτησαν για ορισμένες διαιτητικές φάσεις, του πρώτου μέρος.
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