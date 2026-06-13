Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Και οι 26 πόντοι των «ερυθρολεύκων» στην α' περίοδο είχαν την υπογραφή των Βεζένκοβ-Φουρνιέ
Το ξεκίνημα του Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είχε πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοβ και τον Εβάν Φουρνιέ.
Συγκεκριμένα οι δύο παίκτες των «ερυθρολεύκων» ήταν υπεύθυνοι για όλους τους πόντους των Πειραιωτών στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Σάσα Βεζένκοβ με 11 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνες μέχρι εκείνο το σημείο.
Ο Εβάν Φουρνιέ με 7 πόντους και 4 ασίστ... οδηγούσε τον Ολυμπιακό καθώς εκτός του σκοραρίσματος, βοήθησε την ομάδα του και στο δημιουργικό κομμάτι.
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