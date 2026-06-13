Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ ήταν οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα του Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό με τους δύο παίκτες να είναι υπεύθυνοι για όλους τους πόντους της ομάδας του στην πρώτη περίοδο.

Το ξεκίνημα του Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είχε πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοβ και τον Εβάν Φουρνιέ.

Συγκεκριμένα οι δύο παίκτες των «ερυθρολεύκων» ήταν υπεύθυνοι για όλους τους πόντους των Πειραιωτών στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Σάσα Βεζένκοβ με 11 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνες μέχρι εκείνο το σημείο.

Ο Εβάν Φουρνιέ με 7 πόντους και 4 ασίστ... οδηγούσε τον Ολυμπιακό καθώς εκτός του σκοραρίσματος, βοήθησε την ομάδα του και στο δημιουργικό κομμάτι.