Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εργκίν Άταμαν προχώρησαν στην καθιερωμένη χειραψία και αγκαλιά πριν τον τελευταίο τελικό της Stoiximan GBL.

O Oλυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα παίξουν τα... ρέστα τους στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL (18:00) προκειμένουν να αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εργκίν Άταμαν αντάλλαξαν θερμή χειραψία και αγκαλιά με χαμόγελο λίγα λεπτά πριν την τελευταία... μάχη των δύο κορυφαίων ομάδων.



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