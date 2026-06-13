Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με άλλες δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων από τον αθλητικό δικαστή, ενώ στην σύζυγο του Κέντρικ Ναν, Μπλεν, επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου από όλα τα γήπεδα.

Γνωστή έγινε η τιμωρία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της συζύγου του Κέντρικ Ναν, Μπλεν για τα όσα έγιναν στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL. Οι πράσινοι τιμωρήθηκαν με άλλες δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων και πρόστιμο 40.000 ευρώ. Θα τις εκτισει την επόμενη σεζόν.

Επίσης στη σύζυγο του Κέντρικ Ναν, επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού ενός έτους από όλα τα γήπεδα, γιατί έπιασε από το μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου. Ο Παπαπέτρου είχε απευθυνθεί στη γραμματεία του γηπέδου και ζήτησε να καταγραφεί το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.

Ο Αθλητικός Δικαστής έκανε γνωστή την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για όσα είπε κατά τη διάρκεια του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL. Του επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ, καθώς και προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο.