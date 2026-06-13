Παράνοια από τον κόσμο του Παναθηναϊκού: Γεμίζει το Τ-Center για την προβολή του Game 5, περισσότεροι από 18.500 φίλαθλοι

Τρέλα στις τάξεις του κόσμου του Παναθηναϊκού, αφού περισσότεροι από 18.500 φίλαθλοι έκλεισαν θέση για την προβολή του Game 5 κόντρα στον Ολυμπιακό στο T-Center.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο της την Παρασκευή πως το Telekom Center Athens ανοίγει τις πόρτες του για τον πέμπτο τελικο για να δουν οι φίλοι του τριφυλλιού τη μεγάλη μάχη.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ που θα γίνει στο ΣΕΦ (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ), περισσότεροι από 18.500 φίλαθλοι του τριφυλλιού έκλεισαν θέση για την προβολή του Game 5 κόντρα στον Ολυμπιακό στο T-Center.

Ο κόσμος των πράσινων θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία και θα απολαύσει τον τελικό, θέλοντας να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά το 2024.



