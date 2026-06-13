Ολυμπιακός: Αποθέωση σε παίκτες και προπονητή πριν από το Game 5 με τον Παναθηναϊκό
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού απάντησαν και εκείνοι με τη σειρά τους στο κάλεσμα της Θύρας 7 και μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο «Hyatt» για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, ενόψει της σημερινής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.
Οι φίλοι των Πειραιωτών συγκεντρώθηκαν όχι μόνο για να εμψυχώσουν, αλλά και για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης, λίγο πριν το κρίσιμο Game 5, το οποίο θα κρίνει εν πολλοίς τον πρωταθλητή Ελλάδας.
Συγκεκριμένα περίπου 350 οπαδοί του Ολυμπιακού, βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο και αποθέωσαν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
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